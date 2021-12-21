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ألمانيا تحد من احتفالات نهاية العام والمسابقات الرياضية بسبب أوميكرون

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:48 م
ألمانيا تحد من احتفالات نهاية العام والمسابقات الرياضية بسبب أوميكرون فيروس كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت ألمانيا عن الحد من احتفالات نهاية العام، والمسابقات الرياضية بسبب أوميكرون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم، الثلاثاء، 23 ألفا و428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 462 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، على موقعه الإلكتروني اليوم، أن إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغ 6 ملايين و833 ألفا و50 حالة.

ولم يستبعد رئيس المعهد، لوثر فيلر، حدوث موجة خامسة من كورونا بعد الموجة الرابعة الحالية في حال ظل معدل التطعيم غير كافٍ، قائلًا: إذا لم يتم  تقليص الاختلاط الاجتماعي وتلقي التطعيم بشكل مكثف، فسنحصل أيضاً على موجة خامسة وفقاً للمحاكات النموذجية الحالية.

 


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