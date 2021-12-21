اليوم السابع
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ألمانيا تسجل 23 ألفا و428 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:24 م
ألمانيا تسجل 23 ألفا و428 إصابة جديدة بـ"كورونا" ألمانيا
كتبت: هناء أبو العز

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سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، 23 ألفا و428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 462 حالة وفاة خلال 24 ساعة.
 
وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، على موقعه الإلكتروني اليوم، أن إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغ 6 ملايين و833 ألفا و50 حالة. 
 
ولم يستبعد رئيس المعهد، لوثر فيلر، حدوث موجة خامسة من كورونا بعد الموجة الرابعة الحالية في حال ظل معدل التطعيم غير كافٍ، قائلًا: إذا لم يتم  تقليص الاختلاط الاجتماعي وتلقي التطعيم بشكل مكثف، فسنحصل أيضاً على موجة خامسة وفقاً للمحاكات النموذجية الحالية.
 
وذكر فيلر أنه أمر مرير أن كثيراً من الناس لم يقرروا بعد اتخاذ هذه الخطوة البسيطة، وقال: "يعتمد مسار فصل الشتاء بشكل كبير على ما يحدث الآن"، مؤكداً ضرورة الحد من الاختلاط الاجتماعى فى جميع أنحاء ألمانيا وزيادة نسب التطعيم بشكل كبير.

ألمانيا

أوميكرون

كورونا

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