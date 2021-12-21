أسعار الخضروات والفواكه فى الأسواق اليوم.. استقرار ملحوظ بسبب توافر المعروض

كتب إسلام سعيد

أسعار الخضروات والفواكه اليوم تسجل استقرار ملحوظ سجلت الطماطم من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه فى سوق الجملة ويصل المستهلك من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والبطاطس من 2 إلى 5 جنيهات، البصل 2 إلى 3.25 متراجعاً 50 قرشا، وتسجل الكوسة 3 إلى 5 جنيهات، الفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات، الفلفل رومى 5 جنيهات.

استقرار الأسعار هذه الفترة يعود ضخ معروض يكفى احتياجات الأسواق، ولفت إلى تراجع تراوح بين 15 إلى 30 % الشهر الماضى، بحسب ما أعلنته شعبة الخضروات وارجعت ذلك إلى أن المعروض المرتفع من الطماطم تسبب فى تراجع أسعارها بواقع جنيه إلى جنيه ونصف فى السوق.

وبلغ سعر الخيار الصوب 2.5 إلى 4.5 جنيه، البامية 9 جنيهات والبسلة 7 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، الثوم 18 إلى 22 جنيها، وتشهد أسعار الملوخية تراجع إلى 3 جنيهات للكيلو .

أما عن أسعار الفاكهة فتسجل 4 إلى 7 جنيهات بالنسبة للجوافة، والفراولة 10 إلى 15 جنيها، الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات، الرمان 4 إلى 7 جنيهات، الكاكا 9 إلى 15 جنيها.