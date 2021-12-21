أخبار مصر.. تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2400 لأول مرة بداية يناير

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وإعلان المجلس القومى للأجور تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بـ 2400 جنيه لأول مرة بداية يناير، وانخفاض الحرارة غدا بجميع الأنحاء.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء



الرئيس السيسى يستقبل رئيس المجلس الرئاسى الليبى ويؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق المصلحة العليا للدولة الشقيقة.. "المنفى" يستعرض مجمل الوضع السياسى الداخلى فى ليبيا.. ويثمن جهود مصر لاستعادة الاستقرار فى بلاده



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، بقصر الاتحادية، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير عبد المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية".





المجلس القومى للأجور: تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية يناير



اتفق المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم (الثلاثاء ) برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، على حديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022





البنك المركزى: 24 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 9 أشهر



قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022 (الفترة يوليو/سبتمبر 2021) ارتفاعا بمعدل 1.5% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 8.1 مليار دولار (مقابل نحو 8 مليارات دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020).





القوى العاملة تعلن توفير 7470 فرصة عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه



أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من خلال نشرة التوظيف التي تصدر نصف شهرية من توفير 5908 فرصة عمل للذكور والإناث، منها القادرون باختلاف فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 86 شركة ومصنع قطاع خاص فى 21 محافظة لشغلها خلال شهر ديسمبر الجاري .





اعرف خرائط أماكن الأمطار وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على الأسكندرية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

"FDA" توافق للمرة الأولى على حقن طويلة المفعول للوقاية من فيروس الإيدز



وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، "FDA " ، للمرة الأولى على حقن للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية "الايدز" وهو عقار "أبريتود"، وهو دواء يعطى عن طريق حقنة يمكن أن يساعد في منع الاصابة بفيروس الايدز.





توقيع عقد إنشاء مجمع "العالمية للميثانول" بالعين السخنة بقيمة 2.6 مليار دولار



شهد المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع "الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته" أكبر مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة 2020-2025 التي ترتكز على توطين صناعات محددة داخل مناطقها منها صناعات قطاع البتروكيماويات داخل منطقة السخنة المتكاملة.





هل تفشى كورونا فى البيت الأبيض؟.. المتحدثة باسم الرئيس ترفض الإجابة صراحة وتؤكد: نتوقع ارتفاع إصابات رغم التلقيح الكامل للعاملين.. مخالطة بايدن لمصاب تثير الشكوك.. والموظف ظل على متن طائرة الرئاسة 30 دقيقة



هل تفشى كورونا فى البيت الأبيض؟.. سؤال يشغل الجميع فى الولايات المتحدة بعد إعلان مخالطة الرئيس الأمريكى جو بايدن شخصا مصابا بكوفيد 19، على الرغم من أن نتيجة الاختبار الذى أجراه الاثنين جاءت سلبية.





انخفاض فى الحرارة غدا وصقيع بوسط سيناء وشبورة بجميع الأنحاء والصغرى بالقاهرة 8



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.





تتويج مسلمة محجبة بلقب ملكة جمال نيجيريا للمرة الأولى.. صور



توجت فتاة مسلمة محجبة تدعى شاتو جاركو Shatu Garko بلقب النسخة 44 من مسابقة ملكة جمال نيجيريا للمرة الأولى فى البلاد، حيث تفوقت الفتاة البالغة من العمر 18 عاما على 17 مرشحة أخرى من المتأهلات للتصفيات النهائية بالمسابقة، لتكون بذلك أصغر فائزة أيضا.

تأجيل انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لأمم أفريقيا إلى 1 يناير



قرر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم افريقيا 2022 إلى الأول من يناير المقبل بدلا من 27 ديسمبر الجارى كما كان مقررا.

الزمالك يتلقى عرضا رسميا من تركيا لضم أحمد سيد زيزو فى يناير



تلقى نادي الزمالك عرضا رسميا من أحد أندية الدورى التركي يطلب فيه التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب مع الزمالك منذ بداية الموسم، وكذلك في مباريات كأس العرب مع المنتخب الوطني.





تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والرجاء المغربى فى السوبر الأفريقى



أسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدى حارس المرمى اللون الأزرق، فيما يرتدى فريق الرجاء طاقما مكونا من القميص الأخضر والشورت الأخضر والجورب الأبيض ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون الأصفر.

معلومة عن مواجهات الزمالك مع المقاولون قبل صدام الليلة.. الأبيض يبحث عن الانتصار رقم 50.. 4 / 2 اللقاء الأمتع.. كتيبة ميت عقبة



تخصص ثلاثيات بشباك الذئاب.. عبد الواحد الأكثر مشاركة.. والتعادل شعار آخر مواجهة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة المقاولون العرب والزمالك، التى تقام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يبحث المقاولون عن الانتصار واستعادة الثقة بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق منذ بداية الموسم.