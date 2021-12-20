القوى العاملة: وفرنا 4000 فرصة عمل لذوى الاحتياحات خلال العام الحالى

كتبت آية دعبس

شاركت وزارة القوى العاملة فى احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة والتى ينظمها المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه منال عبد العزيز مدير عام مركز التدريب والتنمية بوزارة القوى العاملة، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى إهتماما خاصا بذوى الهمم أو كما أطلق عليهم الرئيس عبد الفتاح السيسى "قادرون باختلاف"، مشيرا أنهم قادرون على العمل والإنتاج والإبداع ولكن قادرون باختلاف.

وقال "سعفان" أن رؤية مصر 2030 تضم فى أهدافها تحقيق العدالة والمساواة فى الفرص وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، لذا فإن الدولة المصرية تعمل بكافة أجهزتها على دمج أبنائنا "قادرون باختلاف " فى المجتمع، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم الثمينة، كما تسعى لتوفير كافة الاحتياجات التى تؤهلهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعى فى كافة المجالات.

واستعرض الوزير فى كلمته انجازات الوزارة لرعاية وحماية "القادرون باختلاف " سواء خدمات التدريب أوالتشغيل والمتابعة والرعاية موضحا أن الوزارة توفر فرص التدريب على المهن والحرف التى تناسب درجة ونوع الإعاقة لزيادة التحاقهم بسوق العمل كما يتم التدريب من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة فى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، حيث يتوافر ( 54 ) مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منهم 38 مركز ثابت فى 25 محافظة، و ( 13) وحدة تدريب متنقلة، و (3 ) وحدات تدريب ثابتة ويتم التدريب على 41 مهنة مختلفة مجانا.

وقال الوزير أن الوزارة تسعى لتوفير فرص العمل اللائقة التى تناسب درجة ونوع الإعاقة حيث قامت هذا العام بتوفير أربع ألاف فرصة عمل لأبنائنا "القادرون باختلاف" فضلا عن الحرص على تغيير مفهوم العمل لهذه الفئة فى القطاع الخاص ليكون مشاركة حقيقية وإسهام فى الإنتاج على أرض الواقع.

وأشار الوزير إلى إطلاق الوزارة مبادرة "مصر بكم أجمل" فى عام 2018، والتى تهدف إلى تدريب شباب الجنسين على كيفية التغلب على صعوبات العمل ومواجهة الآخرين، كما تهدف إلى التغلب على التحديات التى تعوقهم عن المشاركة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن التعرف على تشريعات العمل والقوانين ذات الصلة وأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

واستكمل أن المبادرة تهدف إلى دمج "القادرون باختلاف" فى سوق العمل من خلال توفير فرص العمل المناسبة والمختلفة والتدريب على ريادة الأعمال من خلال إقامة مشروعات صغيرة ونتج عنها تدريب 1173 شابا وفتاة على مستوى 10 محافظات على مرحلتين، وحصل 823 شابا وفتاة على فرص عمل مختلفة، وتم مناقشة 350 فكرة مشروع ومنهم ماتم تنفيذه بالفعل وتستهدف المرحلة المقبلة من المبادرة باقى المحافظات.

وأضاف الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوى الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل فى مختلف القطاعات، تعكف الوزارة على إعداد قاعدة بيانات موسعة لتصنيف الراغبين فى الحصول على فرص عمل، وفرص تدريب، فضلا عن التدريب على ريادة الأعمال، وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمى، تمهيدًا لإعداد خطة لتدريبهم من خلال برامج مناسبة لتأهيلهم لسوق العمل.

ووجه الوزير رسالة خاصة لأبنائنا من القادرين باختلاف قائلا: أن بداية النجاح تبدأ من إيمانك الشخصى بقدرتك على الإنجاز والعطاء والعمل، مضيفا : " أنت قادر " على المشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وبناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه أكد الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ضرورة تشجيع أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة حتى تكون هذه الفئة منتجة بالمجتمع، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم.

وقال إنه يجب إلقاء الضوء على التحديات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة، كما أن للإعلام دور كبير فى إظهار النماذج الإيجابية الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدا تعاون جميع مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات هذه الفئة.