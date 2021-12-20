اليوم السابع
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58 % نصيب المرأة من قروض جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر فى حياة كريمة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:38 م
58 % نصيب المرأة من قروض جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر فى حياة كريمة صورة ارشيفية حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

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تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية وضعتها على رأس الأولويات، فكانت على رأس المستفيدين من كافة المشروعات والتدخلات، وعن مشروع حياة كريمة جاءت على رأس المستفيدين من المشروع القومى حياة كريمة، بحيث عملت الدولة على استفادتها من كافة المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري.

وظلت المرأة على قائمة المستفيدين من مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال توفير الخدمات الصحية اللائقة ووحدات الرعاية الأساسية والسكن اللائق، وتشجيعها على الانضمام لسوق العمل من خلال توفير حضانات الطفولة المبكرة، من خلال إنشاء 3000 حضانة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل، كما نجد أن نصيب النساء من برامج التدريب المهني المنتهي بالتشغيل يصل إلى 80%، وقروض جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر يصل إلى 58%. 

حياة كريمة

المشروع القومى

الريف المصرى

المراة

المشروعات الصغيرة

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