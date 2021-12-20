اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:38 ص
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5 عادات صحية تحميك من الأمراض المزمنة.. النوم جيدًا وممارسة الرياضة أبرزها

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:00 ص
5 عادات صحية تحميك من الأمراض المزمنة.. النوم جيدًا وممارسة الرياضة أبرزها ممارسة الرياضة تحميك من المراض المزمنة
كتبت مروة هريدى

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حددت الأبحاث المنشورة في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، خمس عادات صحية يمكنك من خلالها الحفاظ على صحتك خالية من الأمراض لعدة عقود، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

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ووجدت الدراسة أن الحفاظ على خمس عادات صحية، وهى، اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، وقلة النوم، والإقلاع عن التدخين، يُقلل من فرص إصابتك بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السكرى من النوع 2 والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها.

وجدت دراسات سابقة أن اتباع نمط حياة صحي يحسن متوسط ​​العمر المتوقع بشكل عام ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، ولكن القليل من الدراسات نظرت في تأثيرات عوامل نمط الحياة على متوسط ​​العمر المتوقع الخالي من مثل هذه الأمراض.

وتقدم هذه الدراسة دليلًا قويًا على أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يطيل إلى حد كبير السنوات التي يعيش فيها الشخص خاليًا من الأمراض.

درس الباحثون بيانات 73196 امرأة يبلغون من العمر 34 عامًا، وبيانات 38366 رجلاً يبلغون من العمر 28 عامًا مشاركين في دراسة صحة الممرضات ودراسة متابعة المهنيين الصحيين على التوالي.

أشارت نتائج الدراسة، إلى أن تناول الطعام بشكل جيد والحفاظ على النشاط البدنى وتجنب التدخين يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بجانب الحصول على قسط كافٍ من النوم المنتظم والذى من شأنه أن يقلل الإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب التاجية والسكري.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS"، فإن معظمنا يحتاج إلى حوالي ثماني ساعات من النوم الجيد ليلاً ليعمل الجسم بشكل صحيح، لكن البعض يحتاج إلى المزيد والبعض الآخر أقل.

فوائد النوم جيدًا ليلًا
فوائد النوم جيدًا ليلًا

 


الامراض المزمنة

السكري من النوع 2

اضرار قلة النوم

عوامل تؤثر على الصحة

السرطان

امراض القلب

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