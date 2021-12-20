هطول أمطار بقرى ومراكز كفر الشيخ والمحافظ يتابع رفع المياه أولاً بأول.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعرضت مدن وقرى ومراكز محافظة كفر الشيخ لهطول أمطار مابين متوسطة لغزيرة، اليوم الاثنين، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بسرعة رفع مياه الأمطار، ومتابعة الأعمال الجارية على الأرض من خلال أجهزة الاسلكي، ومتابعة مستمرة من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، مكلفاً اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، بمتابعة الأعمال التي تجرى على الأرض لرفع مياه الأمطار وحملات النظافة اليومية، ومتابعة رؤساء المدن والوحدات القروية، ومدهم بالمعدات اللازمة لرفع مياه الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار في حالة سقوطها، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الامطار من أحياء شرق وغرب العاصمة، إضافة لرفع المخلفات من الشوارع، وأشرف على أعمال النظافة اليومية.

وتابع المحاسب فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مجلس ومدينة قلين، رفع مياه الأمطار موجها تعليماته لرؤساء القرى بالتأكد على صيانة صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف، كما وجه شركة الكهرباء والميكانيكا بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الاحتياطية بجميع المصارف بدائرة المركز لمواجهة أي تغيرات مناخية .

وواصل اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الإشراف على أعمال سحب مياه الأمطار بالمدينة أولاً بأول، مشدداً برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وانتشار معدات شفط المياه بكافة الشوارع والميادين.

وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، على سحب جميع مياه الأمطار بجميع أنحاء المدينة بمعدات المجلس من سيارات الكسح وماكينات شفط المياه ،وتشغيل الروافع بالمدينة لطرد المياه عن طريق خطوط الطرد.

وأشرَف السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال رفع تجمعات المياه المتراكمة بشوارع المدن والقرى، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف الآثار الناجمة وتوجيه كافة مجموعات العمل المستمرة في المواجهة بكسح تراكمات الأمطار بالإضافة إلى تواجد كافة فرق التدخل ورفع درجة الاستعداد بمحطات الصرف الصحي والتنسيق الدائم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ

كما تابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، رفع مياه الأمطار من الشوارع بالمدينة والقرى أولا بأول، واستمرار رفع درجة الطوارئ، والتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة، ومتابعة القرى التي هطلت بها الأمطار ومدها بسيارات الكسح.

كما أشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال رفع تجمعات المياه المتبقية بشوارع المدينة والقرى بالإضافة إلى فتح صفايات الامطار والدفع بسيارات الكسح لرفع التجمعات أولا بأول، لعدم استقرار الأحوال الجوية وهطول الأمطار بصورة متقطعة.



جانب من رفع مياه الامطار



رفع مياه الامطار بشوارع دسوق