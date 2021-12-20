هبوط قطاعات البورصة بجلسة الاثنين باستثناء صعود "التجارة" و"الشحن"

كتب هانى الحوتى

هبطت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء صعود التجارة والموزعون وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.93%، 0.05%، على التوالي، فيما تصدرت البورصات المتراجعة الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.35%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.16%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.85%، وهبطت قطاعات العقارات والأغذية والمشروبات والتبغ والسياحة والترفيه بنسبة 0.79%، 0.78%، 0.76%، على التوالي.

كما تراجع قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.66%، 0.62%، على التوالي، ونزل قطاعي الموارد الأساسية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.57%، 0.54%، على التوالي، وانخفض قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.25%، 0.24%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.08%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.258 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 265.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.05 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.9 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.14% والعرب على 6.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 42.3 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 546.3 ألف جنيه، 157.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 217.5 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11482 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2004 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13716 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4537 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3125 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3938 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1135 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.