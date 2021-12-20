تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.258 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11482 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2004 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13716 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4537 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3125 نقطة.