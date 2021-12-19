هبوط قطاعات البورصة المصرية بجلسة الأحد باستثناء "الخدمات التعليمية" و"النقل"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، باستثناء صعود قطاعي الخدمات التعليمية وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.28%، 0.11%، على التوالي، وتصدر القطاعات المتراجعة الموارد الأساسية بنسبة 1.62%، أعقبه التجارة والموزعون بنسبة 1.42%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.26%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.16%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.02%، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.86%، وانخفض قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.74%.

كما تراجع قطاعي البنوك والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.69%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.67%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.41%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.25%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.12%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.09%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.5 مليار جنيه عند مستوى 733.766 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 246.6 مليون ورقة مالية بقيمة 698.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.11%، والعرب على 8.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 40.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 92.1 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 11565 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2023 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13818 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4566 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3952 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1135 نقطة.