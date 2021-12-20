اليوم السابع
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نقيب الأشراف: تطوير مساجد وأضرحة آل البيت "مردوده عالمى"

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:21 م
نقيب الأشراف: تطوير مساجد وأضرحة آل البيت "مردوده عالمى" جانب من المداخلة
كتب محمد عبد المجيد

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وجه السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد توجيهاته بالتطوير الكامل لأضرحة ومقامات مساجد آل البيت، مؤكدا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وما زال رئيسا إنسانا يراعي جميع نواحي الحياة ويهتم بالمعالم التاريخية.
 
وأشار نقيب الأشراف، خلال مداخلة هاتفية اليوم الإثنين، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، إلى أن دول كثيرة أبدت سعادتها بهذه اللمسة الطيبة بتطوير مساجد آل البيت، مؤكدا أن سفير أندونسيا أيضا أبدى سعادته بما يحدث في مصر، مشيرا إلى أن قرار الرئيس بتطوير مقامات ومساجد آل البيت سيكون له مردود عالمي.
 
وأضاف السيد محمود الشريف، أن تطوير الطرق والميادين والمرافق المحيطة بمساجد آل البيت، ستجعلها أكثر جذبا للزائرين، وأسهل في الوصول إليها، ما يعيد إلى تلك المساجد والأضرحة مريديها، مردفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى امتلك قلوب الجميع، بهذه القرارات.
 
وأوضح السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، أنه سيجري تطوير 50 ضريحا من أضرحة آل البيت في المرحلة الأولى، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة داخل نقابة الأشراف لتوفير المعلومات اللازمة عن أضرحة ومقامات آل البيت.  
 

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