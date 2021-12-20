نائب محافظ الفيوم: نسعى دائما لتمكين ودعم الشباب فى كل المجالات عبر المبادرات

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم ، إنه تم تدشين المنتدى الأول لبرلمان شباب مصر وبرلمان شباب الصعيد، موضحا أن الدولة من ضمن أولوياتها بناء الإنسان المصرى وتبنى عدد من المبادرات الهدف منها إشراكهم في الحياة السياسية وتعريفهم بالمشروعات التي تقوم بها الدولة وحرصها على أن يكون الشباب شريك في التنمية التي تحدث في الدولة، متابعا: نسعى دائما لتمكين ودعم الشباب في كل المجالات من خلال المبادرات .

وأضاف نائب محافظ الفيوم، خلال برنامج عصر الشباب، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المنتدى شارك فيه 4 محافظات وهم أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم، وكان وزير الشباب على رأس الحاضرين، بجانب حضور أكثر من 600 شاب حضروا اللقاء، متابعا: استمعنا لكلمة عن ممثل عن كل محافظ تحدث عن المشروعات في محافظته بجان عمل نقاش مفتوح بين الشباب والمحافظين.

وتابع نائب محافظ الفيوم،: استمر المنتدى لتبادل الأفكار والطرح بين الشباب وبعضهم ، ومن بين التوصيات التي تم التأكيد عليها أن كل مجموعة شباب من محافظاتهم سيكونون من بين الحاضرين لاجتماعات الهامة للمجالس التنفيذية والمشروعات الهامة التي تنفذ في مصر .