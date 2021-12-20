نائب رئيس المصرية اللبنانية: إنجازات مصر نقلتها لتحقيق معدلات نمو عالمية

كتب: هانى الحوتى

قال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مصر شهدت إنجازات عظيمة وغير مسبوقة، استطاعت أن تنقل البلاد من حالة ضبابية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا الي بلد أصبح يعد من الدول التي حققت معدلات نمو عالمية، ونقلة نوعية على مستوي المشروعات القومية والتنموية المختلفة وعلي رأسها المشروع الحضاري والإنساني العظيم حياة كريمة.

وأضاف فؤاد حدرج خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية اليوم الاثنين، أن هناك تحديات تواجه المجتمع الصناعي علي وجه الخصوص، حيث أن المواد الأولية والخامات ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة جداً وأيضاً الخدمات التي تقدمها الدولة قد ارتفعت كثيراً والرسوم المتعددة أصبحت تمثل عبئا وتكلفة تؤثر على تنافسية المنتج المصري داخليا وفي أسواق التصدير، في الوقت الذي تدخل فيه بضائع من بلاد أخري ومنها تركيا «بزيرو جمارك» ومدعومة في بلادها لأقصى درجات الدعم.

وطالب حدرج بإعادة النظر بأن تكون الضرائب قطاعية لأن القطاع الصناعي والصناعات كثيفة العمالة تحتاج إلى رعاية، ومعاملة خاصة لتستطيع الاستمرار وخصوصاً في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، والنتيجة ستكون حتماً زيادة في إيرادات الدولة وزيادة في النشاط الاقتصادي.