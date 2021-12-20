اليوم السابع
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مركز الأزهر للفتوى يوضح حكم الصلاة فى الثوب الذى أصابه طين المطر

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:36 م
مركز الأزهر للفتوى يوضح حكم الصلاة فى الثوب الذى أصابه طين المطر مصلون - أرشيفية
كتب ــ لؤى على

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أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، ان طهارة ثوب المُصلِّي من شروط صلاته التي لا تصح إلا بها، واضاف الأصل في ماء المطر، والطين الناتج عنه هو الطهارة، ما لم يختلط بهما ما ينجسهما، والصلاة في الثوب المصاب بهما صحيحة.
 
وتابع: إذا اختلط بالطين شيء نجس له عين ظاهرة، وأصاب الثوب؛ وجب غَسله لتصح صلاة المسلم فيه.
 
إذا لم تظهر عين النجاسة، أو كانت يسيرة لا يستطيع المسلم التحرز عنها، أو كان مشكوكًا في وجودها، فإنه يُعفى عنها، ولا تؤثر في طهارة الثَّوب.
 
واضاف جاءت الشَّريعة الإسلامية بالتيسير على المُكلَّفين في كل ما يشقّ عليهم؛ خاصَّة فيما يغلب حُدوثه وتكراره، ويصعب التّحرّز عنه؛ قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. [الحج: 78].
 
 

المطر

الصلاة

الازهر الشريف

مركز الازهر للفتوى

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