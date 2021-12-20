مدينة أرمنت تزيل 3 مخالفات تعدٍ على أرض زراعية بالأقصر.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور، حملة مكبرة لازالة التعديات في المهد، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٣ مخالفات تعدي على أرض زراعية،وأوضح عاشور بأن المخالفة الأولى عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر مربع بناحية حوض الـ80 بقرية الرياينة وتمت الإزالة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح، والمخالفة الثانية عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة 175 متر مربع بناحية نجع دنقل بارمنت الوابورات وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء، والمخالفة الثالثة عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة 90 متر مربع بناحية حوض الخميس بقرية المحاميد قبلي وتمت الإزالة في المهد وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

وفى سياق متصل شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حملة نظافة مكبرة، استهدفت شارع الشهيد عبد الرحمن وشارع التحرير وميدان مسجد العتيق وشارع الدكتور جبريل، وأسفرت حملة النظافة عن تقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة بشارع مستشفى حورس، كما استهدفت الحملة الطرق الزراعية الداخلية حيث تم تكثيف أعمال النظافة بشارع جمعية إصلاح أرمنت الحيط وطريق ابو قليعي، وتم رفع حيوانات نافقه ومخلفات مباني وقمامة وتم رفع 1400 متر مكعب مخلفات ناتج أعمال الحملة بطول 3000 متر.



مدينة أرمنت تزيل 3 مخالفات تعدي على أرض زراعية (1)



مدينة أرمنت تزيل 3 مخالفات تعدي على أرض زراعية (2)