اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدينة أرمنت تزيل 3 مخالفات تعدٍ على أرض زراعية بالأقصر.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:46 م
مدينة أرمنت تزيل 3 مخالفات تعدٍ على أرض زراعية بالأقصر.. اعرف التفاصيل مدينة أرمنت تزيل 3 مخالفات تعدي على أرض زراعية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور، حملة مكبرة لازالة التعديات في المهد، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٣ مخالفات تعدي على أرض زراعية،وأوضح عاشور بأن المخالفة الأولى عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر مربع بناحية حوض الـ80 بقرية الرياينة وتمت الإزالة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح، والمخالفة الثانية عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة 175 متر مربع بناحية نجع دنقل بارمنت الوابورات وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء، والمخالفة الثالثة عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة 90 متر مربع بناحية حوض الخميس بقرية المحاميد قبلي وتمت الإزالة في المهد وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

وفى سياق متصل شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حملة نظافة مكبرة، استهدفت شارع الشهيد عبد الرحمن وشارع التحرير وميدان مسجد العتيق وشارع الدكتور جبريل، وأسفرت حملة النظافة عن تقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة بشارع مستشفى حورس، كما استهدفت الحملة الطرق الزراعية الداخلية حيث تم تكثيف أعمال النظافة بشارع جمعية إصلاح أرمنت الحيط وطريق ابو قليعي، وتم رفع حيوانات نافقه ومخلفات مباني وقمامة وتم رفع 1400 متر مكعب مخلفات ناتج أعمال الحملة بطول 3000 متر.

مدينة أرمنت تزيل 3 مخالفات تعدي على أرض زراعية (1)
مدينة أرمنت تزيل 3 مخالفات تعدي على أرض زراعية (1)

 

مدينة أرمنت تزيل 3 مخالفات تعدي على أرض زراعية (2)
مدينة أرمنت تزيل 3 مخالفات تعدي على أرض زراعية (2)

 

مدينة أرمنت تزيل 3 مخالفات تعدي على أرض زراعية (3)
مدينة أرمنت تزيل 3 مخالفات تعدي على أرض زراعية (3)

 


الاقصر

ازالة تعديات بالاقصر

اخبار الاقصر

تعديات الاراضي الزراعية

اخبار اليوم

ازالة تعديات بارمنت

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدينة البياضية تزيل 35 طن تراكمات على الطريق الصحراوى.. صور

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:04 م

ملتقى الأقصر للتصوير يختتم فعالياته دورته الـ14.. فيديو

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:57 ص

تموين الأقصر تحرر 4 محاضر لمخابز وتضبط كمية دواجن ومنتجاتها منتهية الصلاحية.. صور

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:47 ص

ضبط مصنع أحذية غير مرخص بداخله 330 "كوتشى وفرش" وكراتين بالأقصر

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:33 ص

مدينة الطود تقود حملات لرفع القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة من الترع.. صور

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:42 ص

إلغاء رحلات البالون الطائر فى الأقصر لسرعة الرياح صباح اليوم

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:07 ص

قرية حسن فتحى بالأقصر تستضيف الدورة 11 لمهرجان التحطيب.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:05 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة