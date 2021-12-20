محافظ مطروح يهنئ العمدة عبدالله لتوليه رئاسة مجلس عمد ومشايخ مطروح

مطروح حسن مشالى

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين التهنئة للعمدة عبدالله الزيات لتوليه رئاسة مجلس عمد ومشايخ مطروح متمنيا له التوفيق فى مهام عمله مع التأكيد على أهمية دور مجلس عمد ومشايخ مطروح فى تحقيق مزيد من الاستقرار والتواصل المجتمعى بين أهالى مطروح.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لرئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح الجديد بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام مهدى العمدة نائب مجلس النواب سابقا.

كما وجه محافظ مطروح الشكر للشيخ صلاح ابو جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح سابقا على فترة توليه رئاسة المجلس والتى انعكست على المشاركة فى جهود التنمية وتحقيق الاستقرار المجتمعى بمطروح.