محافظ كفر الشيخ: نبحث تعطيل الدراسة غدا بسبب الطقس السيئ

إبراهيم حسان

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تطورات الأحوال الجوية فى المحافظة، مؤكدا تعاون المحافظة مع الجهات المعنية لإزالة كميات المياه المتراكمة وإعادة الحياة لطبيعتها.

أضاف المحافظ، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن المحافظة تعرضت اليوم الإثنين، لأمطار تتراوح ما بين متوسطة وغزيرة، إضافة إلى سرعة الرياح خاصة على المناطق المطلة على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الأمطار لم تصل إلى حد «الرعدية».

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أن سرعة الرياح أسفرت عن سقوط عمودى كهرباء وعدد من الأشجار، دون وقوع إصابات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: "جارى بحث أمر الدراسة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفى الغالب سنتخذ قرار تعطيلها غدا"، مشيرا إلى أن بلطيم والبرلس وبعض السواحل النيلية تعد أكثر المناطق تأثرا بمياه الأمطار.

وجدد المحافظ، التأكيد على عدم وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية ومادية جراء التقلبات الجوية، موضحا أن المحافظة قررت تعطيل حركة الملاحة نظرا لوصول ارتفاع الأموال إلى 5 أمتار.