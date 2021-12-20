أمطار غزيرة وهبوب رياح وتوقف حركة الملاحة بكفر الشيخ.. فيديو لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، واستمرار حالة الطقس السيئ، وانتشرت معدات مجالس المدن والوحدات القروية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع المياه من الشوارع.

وتوقفت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الثالث على التوالي، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، إضافة لهطول الأمطار بصورة متقطعة.

كما توقفت المعديات النهرية بنهر النيل فرع رشيد بين محافظتي كفر الشيخ ومحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، لسوء الأحوال الجوية حفاظًا على سلامة المواطنين، نظرًا لما تشهده البلاد من حالة من الطقس السيئ، مكلفاً رؤساء المدن المطلة على نهر النيل " دسوق وفوه ومطوبس"، ورؤساء الوحدات القروية ومفتشي القسم الملاحي بمتابعة وقف المعديات النهرية.