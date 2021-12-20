اليوم السابع
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محافظ بورسعيد : رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس وانتشار سيارات الفاكيوم

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:57 م
محافظ بورسعيد : رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس وانتشار سيارات الفاكيوم الاستعداد للأمطار
بورسعيد - محمد عزام

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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد،أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة .

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة و جاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي، مشيرا إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة ، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وأشار المحافظ إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ،و استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار.

 

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