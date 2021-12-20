محافظ بورسعيد: خفض أسعار الخضروات بنسبة 50 بالمائة بسوق العصر

بورسعيد - محمد عزام

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بعمل تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة، على الخضروات والفاكهة بسوق العصر 1 ، 2 ، مشددا على الأجهزة المعنية بالمحافظة واللواء محمد يسرى رئيس ديوان حى العرب، بسرعة إتخاذ الخطوات اللازمة للإعلان عن تخفيضات كبرى تصل إلى 50 بالمائة على الخضروات والفاكهة بسوق العصر الجديد 1 ، 2،وذلك بالتزامن مع إحتفالات المحافظة بذكرى إنتصارات 23 ديسمبر، والعيد القومى لمحافظة بورسعيد.

وحدد المحافظ الفترة من 22 وحتى 31 ديسمبر لتقديم الخضروات والفاكهة للمواطنين بتخفيض 50 بالمائة، على أن تكون من أجود الخامات، وأن تفضل طازجة وذلك ليستفيد منها كل أبناء المحافظة.

على جانب آخر، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، أنه لا تهاون فى إنهاء ملف إزالة التعديات، التى توليه الدولة اهتماماً كبيراً، موجهاً باستمرار الحملات المكبرة لإزالة آخر ما تبقى من التعديات على أملاك الدولة بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، لمتابعة الموقف الحالى فى ملف إزالة التعديات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومستشار المحافظة للمساحة، ورئيس حى الجنوب ورئيس حى غرب،ونقيب المهندسين ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ومدير مديرية الاسكان و مديرى إدارات المساحة والأملاك و المتغيرات المكانية ببورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، مشيراً لأهمية استرجاع أملاك الدولة ومنع التعدى عليها مجدداً واستغلال الأراضى التى تم إزالة التعديات عليها، فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وشدد على عدم توقف الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمحافظة بورسعيد ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالانتهاء من جميع التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية.

ووجه محافظ بورسعيد بعقد اجتماع أسبوعى برئاسة نائب المحافظ، لمتابعة مستجدات العمل فى هذا الملف الهام، موجها بالتنسيق بين إدارات التخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والمساحة لمتابعة موقف التعديات بالمحاور الرئيسية مثل محور 30 يونيو وطريق المعاهدة، والطريق الدولى الساحلي.