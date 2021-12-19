رفع كفاءة إنارة وأعمال تغطية بـ3.5 مليون جنيه.. وإزالة 6 آلاف طن قمامة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى بالشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة من خلال متابعة رفع كفاءة الشوارع ورصفها ، وتنفيذ حملات إزاله للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدوله والتيسير على المواطنين فى إنهاء إجراءات طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى ، فضلاً عن متابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وخلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2021م ، أوضح المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية أن رئاسة المركز قامت بتطوير ورفع كفاءة الإنارة بالطرق الرئيسية والداخلية التي تربط القرى والوحدات المحلية بعضها ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للمركز لعام 2021 م ، وذلك بشراء مهمات إناره وكشافات جديدة لرفع كفاءة الإنارة بالمدينة ودائرة المركز بتكلفه مليون و300 ألف جنيه.

كما قامت رئاسة المركز بتغطية خليج جمعان ـ خليج الغرقدة – الوصلة ـ سماكين الغرب ، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٥٠ ألف جنيه ، بالإضافة إلى تغطية مدخل ازولين – خليج الفقهاء – أبو حسينى – ثان ـ إستكمال خليج الغرقدة حتي المسجد بتكلفه ٩٠٠ ألف جنيه و شراء أدوات نظافه بتكلفه ٢٥٠ ألف جنيه.

وللحفاظ على جو بيئي صحي ونقي، تشن رئاسة المركز حملات يوميه على نظام ورديتين " وردتين صباحية - مسائية " ويتم رفع حوالى 50 طن قمامه ومخلفات صلبة يومياً بإجمالى (18.250 طن ) على مدار العام، ولفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وقامت رئاسة المركز بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة من على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية بنطاق المركز ، أسفرت عن تحرير " 175 محضر إشغال " للمخالفين.

وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي ورفع الاعلانات غير المرخصة، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بإزالة ( 471 إعلان) غير مرخص وتم ترخيص عدد " 89 إعلان " طبقاً للوائح والقوانين المقررة.

ولمتابعه المراكز والمنشآت التعليمية غير المرخصة، تم غلق عدد " 22 مركز للدروس الخصوصية ".

ولمتابعه تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.. تمكنت رئاسة المركز من ضبط 20 مقهى غير ملتزم بقرار مجلس الوزراء، وتحرير 20 محضر ، كما تم التحفظ على 150 شيشه من المقاهي المخالفة وإعدامها بالمدفن الصحي بحضور لجنة من رئاسة المركز.

وللحفاظ على الرقعة الزراعية واملاك الدولة بنطاق المركز ، الإزالات على الأراضى الزراعية :- تم تنفيذ عدد ( 63 حالة) على مساحة ( 3 أفدنة – 11 قيراط – 19 سهم ).

وخلال الموجه الـ 18 :- تم تنفيذ عدد 903 قرار " تنفيذ إزالات واسترداد أراضى أملاك الدولة خلال الموجه 18.

وحدة التدخل السريع تقوم برفع 6640 طن قمامة ومخلفات بنطاق المحافظة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجارى

قامت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية برفع (6640) طن قمامة ومخلفات من مراكز ههيا و الزقازيق وبلبيس خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجارى بواقع (332) نقلة خلال 13 يوم عمل وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين و المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أن الوحدة قامت برفع (6640) طن قمامة ومخلفات مبانى وناتج تطهير الترع بنطاق المحافظة حيث تم رفع (960) طن قمامة وردش وناتج تطهير الترع من مركز ههيا بواقع (48) نقلة ، بالإضافة لرفع (2220) طن قمامة وردش من (قرية أم الزين –قرية تل مسمار-عزبة الزند) بمركز الزقازيق بواقع (111) ، بالإضافة لرفع (3460) طن قمامة ومخلفات تطهير الترع من مناطق(غيتة – سعدون - طريق الرشاح) بمركز بلبيس بواقع (173) نقلة وذلك لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة باستخدام (10) معدة (7 سيارات قلاب حمولة 20 طن – 3 لوادر).

وأكد محافظ الشرقية استمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة ، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد - 19، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.