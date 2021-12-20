فرق التطعيم بشمال سيناء تواصل انتشارها لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت لليوم الثانى فرق التطعيم بشمال سيناء انتشارها، لتنفيذ مهام الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستمر حتي الأربعاء المقبل.

وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم فى بيان صحفى، أنه يتابع سير التطعيم، والعمل فى نقاط التطعيم الثابتة والمتحركة.

وأضاف أن المستهدف خلال الحملة تطعيم 53 ألفا و992 طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى خمس سنوات، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين والأجانب.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، يشارك فى الحملة 348 فريقًا ثابتًا ومتحركًا، وتجوب الفرق المتحركة المنازل في جميع مدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، وفرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية.

وشهدت مناطق شمال سيناء ،قيام فرق طبية من الإدارات الصحية بمناطق بئر العبد والشيخ زويد والحسنة ونخل بالسير مترجلين لمسافات واستخدام عربات كارو للوصول لمناطق سكنية لتنفيذ مهام أداء خدمة التطعيم ضد شلل الأطفال .



انتشار فرق التطعيم



تطعيم الاطفال بشمال سيناء



تطعيم الاطفال



خلال تنفيذ حملة الاطفال



على عربات الكارو



فرق التطعيم تصل للمنازل



وصول لأبعد المناطق



وصول للدواوين