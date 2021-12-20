قوس قزح يزين سماء بورسعيد فى أجمل لوحة طبيعة ربانية.. صور

بورسعيد محمد فرج

رصد "اليوم السابع" قوس قزح يزين سماء بورسعيد فى أجمل لوحة ربانية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بعد سقوط الأمطار وسطوع شمس تكاد تكون مشرقة، حيث ظهرت ألوانه المبهجة البديعة التى تدل على عظمة الخالق.

وقوس قزح يعتبر ظاهرة طبيعية فيزيائية ناتجة عن انكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرات ماء المطر.

ويأتى هذا فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار ذروة الطقس الشتوي اليوم الإثنين وان يستمر نشاط الرياح على كافة أنحاء محافظات مصر وتكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس ببرودة الطقس .

ومن جانبها تواصل محافظة بورسعيد الاستعدادات المكثفة و استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى طارىء فى حالة الطقس .

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية ، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة .

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة و جاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي، وأشار إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وأشار المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ،و استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار.



روعة قوس قزح



قوس قزح