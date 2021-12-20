اليوم السابع
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أمواج متلاطمة وسفن متراكية فى البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد.. لايف وصور

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:14 م
أمواج متلاطمة وسفن متراكية فى البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد.. لايف وصور مد وجزر بشاطئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأثنين، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، والذى ارتفعت أمواجه ومنعت الصيادين من ممارسة حرفتهم ورحلاتهم اليومية.

شهد شاطئ محافظة بورسعيد، ارتفاع للأمواج تعدت المترين وحدث طلاطم بالأمواج نتيجة الرياح الشديدة والتيارات المائية، مما جعل السفن متراكية فى عمق البحر وتوقفت رحلتها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا أكدت خلاله وجود سحب منخفضة الممطرة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "اسكندرية، دمياط، وبورسعيد)، وشمال الدلتا البحيرة وكفر الشيخ (بلطيم، ورشيد).

وأضافت أنه يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد، كما تتكاثر السحب المنخفضة الممطرة على مناطق من سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وسقوط الثلوج  على مرتفعات كاترين .

وأظهرت السماء عظمة الخالق فى وجود لوحة فنية بالسحب المتراكمة لتشكل رسمه فنية رائعة فى سماء محافظة بورسعيد أعلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا أكدت خلاله وجود سحب منخفضة الممطرة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "اسكندرية، دمياط، وبورسعيد)، وشمال الدلتا البحيرة وكفر الشيخ (بلطيم، ورشيد).

احدي مراكب الصيد على شاطئ بورسعيد
احدي مراكب الصيد على شاطئ بورسعيد

 

أمواج شاطئ بورسعيد في نوة الفيضه الصغري
أمواج شاطئ بورسعيد في نوة الفيضه الصغري

 

رمال شاطئ بورسعيد اليوم
رمال شاطئ بورسعيد اليوم

 

شاطئ بورسعيد في نوة الفيضه الصغري
شاطئ بورسعيد في نوة الفيضه الصغري

 

شاطئ محافظة بورسعيد اليوم في نوة الفيضه
شاطئ محافظة بورسعيد اليوم في نوة الفيضه

 

 


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