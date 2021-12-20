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فنون تطبيقية حلوان تنظم ورشة عمل حول إعادة تدوير المخلفات الزجاجية.. صور

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:31 م
فنون تطبيقية حلوان تنظم ورشة عمل حول إعادة تدوير المخلفات الزجاجية.. صور تدوير المخلفات الزجاجية
كتب ـ محمد صبحى

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالتعاون مع قسم الزجاج ورشة إعادة تدوير المخلفات الزجاجية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وإشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قدمت الورشة الدكتورة سارة عمرو. 
 
أكد الدكتور ممدوح مهدي على أهمية الورش الخاصة بالتدوير لما لها من أهمية في تحويل المخلفات إلى منتجات قابلة للاستخدام مرة أخرى، وتقليل استخدام المواد الخام الجديدة، والحد من التلوث، وحماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل التكاليف.
 
وتأتي أهمية الورشة في إطار أن عملية تدوير الزجاج وإعادة تصنيعه من الأدوات الزجاجية التالفة، بهدف تقليل التكاليف التصنيعية وإنتاج منتجات جديدة ذات قيمة جمالية وفنية، ولا يؤثر هذا التدوير على الزجاج حيث أنّ جودته ونقائه تبقى كما هي، حتى وإن أُعيد تدويره طوال العمر.
 
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