جامعة حلوان: لا تعطيل للدراسة حتى الآن وانتظام المحاضرات بالكليات

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، انتظام الدراسة حتى الآن غدا بالجامعة، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أى قرارات بشأن تعطيل الدراسة بكليات الجامعة غدا لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف الدكتور ممدوح مهدى فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن هناك انتظاما كاملا بالمحاضرات والتزاما بالجداول الدراسية حتى الآن على مستوى كليات الجامعة، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود تقلبات شديدة بحالة الجو وسقوط أى سيول من شأنها التأثير على الطلاب أو العلمية التعليمية سيتم اتخاذ القرار المناسب .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .