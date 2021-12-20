اليوم السابع
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شعبة الخضروات والفاكهة: موجة الصقيع لم تؤثر على المحاصيل حتى الآن

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:00 ص
شعبة الخضروات والفاكهة: موجة الصقيع لم تؤثر على المحاصيل حتى الآن صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أنه حتى الآن لم تتأثر أسعار الخضروات أو الفاكهة بموجة الصقيع التي تشهدها البلاد حاليًا، مشيرا إلى أن هناك لجنة ترصد كافة التغيرات في الأسعار وكذلك التأثيرات السلبية لموجة الصقيع على المحاصيل.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الخضروات عامة تسجل تراجع من 15 إلى 30 % خلال ديسمبر 2021 قياسًا على ديسمبر 2020بسبب المعروض الكبير فى السوق من أغلب الأصناف.

وأشار إلى أن سعر البصل بحد أقصى سعر 3 جنيهات وتسجل الملوخية سعر من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان من 3 إلى 4 جنيهات وقلقاس 2 إلى 2.5 جنيه والخيار من 4 إلى 5 جنيهات، والليمون من 5 إلى 8 جنيهات والجزر 2.5 إلى 3 جنيهات، مضيفا: أن أسعار الفاكهة الموالح تشهد طلب منخفض فى السوق، وتسجل الجوافة 5 إلى 7 جنيهات والبرتقال 4 إلى 5 جنيهات والتفاح المستورد من 8 إلى 17 جنيهات.


الخضروات

الفاكهة

أسعار الخضروات

أسعار الفاكهة

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