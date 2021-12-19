اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:36 ص
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البطاطس تتراجع.. معروض كبير من المحصول فى السوق وانخفاض السعر 30%

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:00 ص
البطاطس تتراجع.. معروض كبير من المحصول فى السوق وانخفاض السعر 30% بطاطس - صورة أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، تراجع كبير فى أسعار البطاطس بالأسواق لتسجل من 2 إلى 4 جنيهات بسبب ضخ معروض العروة الشتوية، الأمر الذى تسبب فى تراجع سعرها قرابة 30 % قياسا على الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الخضروات عامة تسجل تراجع من 15 إلى 30 % خلال ديسمبر 2021 قياسًا على ديسمبر 2020بسبب المعروض الكبير فى السوق من أغلب الأصناف.

وأشار إلى أن سعر البصل بحد أقصى سعر 3 جنيهات وتسجل الملوخية سعر من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان من 3 إلى 4 جنيهات وقلقاس 2 إلى 2.5 جنيه والخيار من 4 إلى 5 جنيهات، والليمون من 5 إلى 8 جنيهات والجزر 2.5 إلى 3 جنيهات.

وتابع، أن أسعار الفاكهة الموالح تشهد طلب منخفض فى السوق، وتسجل الجوافة 5 إلى 7 جنيهات والبرتقال 4 إلى 5 جنيهات والتفاح المستورد من 8 إلى 17 جنيهات.


سعر الخضروات

الفاكهة

اسعار الخضروات

سعر الفاكهة

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