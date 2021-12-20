اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفير مصر لدى روسيا يشارك فى إحياء ذكرى ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:41 م
سفير مصر لدى روسيا يشارك فى إحياء ذكرى ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ السفير نزيه النجاري
أ ش أ

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شارك السفير نزيه النجارى، سفير جمهورية مصر العربية فى روسيا الاتحادية، فى إحياء الذكرى المائة وعشر لميلاد الأديب نجيب محفوظ، وذلك ضمن الاحتفالات باليوم العالمى للغة العربية، وفى إطار فعاليات عام التبادل الإنسانى المصرى الروسى (2021- 2022).

 

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اليوم الاثنين أن السفير المصرى سلط الضوء فى كلمته خلال الاحتفال على أبرز المحطات الفنية والأدبية فى حياة الأديب المصرى الكبير.

 

وتناول تأثير أدب محفوظ على الأجيال المتعاقبة فى مصر والوطن العربى، مرورًا بحصوله على جائزة نوبل فى الأدب كأول أديب عربى يحظى بهذا التكريم.

 

كما نوه خلال الكلمة بعام التبادل الإنسانى المصري- الروسى (2021- 2022)، مستعرضًا مختلف الفعاليات التى يتم تنظميها بالتبادل على امتداد إقليمى البلدين.

 

شارك فى الاحتفال - الذى نظمته مكتبة الأدب الأجنبى فى موسكو، بالتعاون مع السفارة المصرية- لفيف من المهتمين بالأدب والثقافة فى مصر وروسيا.


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نجيب محفوظ

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