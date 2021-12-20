زجاجة كحول وسيدة تنقل المتهم من مكان الحادث.. النيابة تواجه كريم الهواري

كتب سليم على

تواصل اليوم السابع نشر مفاجآت وأسرار كشفت عنها التحقيقات مع المتهم بارتكاب حادث الشيخ زايد الذي أسفرت عن مصرع 4 طلاب، من واقع التحقيقات نيابة السادس من أكتوبر الكلية.

وإلى نص التحقيقات:

س/ ما هو قولك فيما قرره المدعو عبد الله أحمد محمد احمد جمع الاستدلا لات المؤرخ 10 ديسمبر 2021 الساعة 6:01 صباحا من إنه كان يستقلل إحدى السيارات برفقة صديقه أحمد على وعقب تجاوزهما بوابات الرسوم شاهدا السيارة وأنك قمت بقيادتها مسرعا وصولهما عند سور كمبوند الربوة شاهدا الحادث محل الواقعة وعقب حدوث الحادث أبصرك تنزل من سيارتك كاركة أستون مارتن حال كونك مصاب بجرح بالحاجب الايسر وقمت بالاتصال بأحد الأشخاص ثم حضرت لك سيارة بي أم دبليو بقيادة إحدى السيادات وقمت باستقلال تلك السيارة وانصرفت من محل حدوث الواقعة؟

ج/ أنا مكنتش بجري بالعربية لما عديت من بوابات الرسوم وزي ما قولت لقيت العربية اللى خبطت فيها قدامى مرة وأحدة وأول لما الحادثة حصلت فقدت الوعي ومعرفش ايه اللى حصل.

س/ وما تعليلك لما قرر به سالف الذكر من إنك عقب حدوث الحادث قمت بالدلوف من سيارتك واستخدام هاتفك المحمول متصلا بأحد الأشخاص؟

ج/ الكلام ده محصلش وأنا أول ما الحادثة حصلت كنت فاقد الوعي.

س/ ما قولك فيما شهد به المدعو / عبد الله أحمد محمد بمحضر التحقيقات من أنه عقب مروره من بوابات الرسوم شاهد سيارت وانت قائدها مسرعا وعقب ذلك نمى إلى سمعه صوت مصادمة شديدة إلا أنه لم يشاهد الحادث وإستمراره في القيادة بسيارته أبصر إكصضام سيارة وبعض أجزاء من سيارة أرضا وعقب استمراره في القيادة بسيارته بعد مسافة 150 متر أبصر سيارة ماركة هيونداي مقلوبة وبها متوفي نصف جسمه خارج من السيارة من ناحية اليمين وأخر نصف جسده خارج من السيارة ناحية اليسار والثالث بدأخل السيارة والأخير ملقى على الأرض على بعد خمسة أمتا وأنه دلف من سيارته ليقوم بإسعافك وعرض عليك المساعدة وكانت رائحة فمك تفوح منها رائحة كحول ولكنك لم تتحدث معه وقمت بالاتصال الهاتفي على أحد الأشخاص ومن ثم قام بإعادة سؤالك عن حالتك وقمت بالتحدث معه واخبرته انك بخير وانك تشعر بالدوران وعقب ذلك سيارة ماركة بي أم دبليو بها سيدة طلبت منه أن يقوم بمساعدتك وانزالك من السيارة وقام باصطحابك رفقة السيدة التي جاءت لاصطحابك أن ركبت السيارة وقد أخبرك أن تنتظر في مكان وقوع الحادث الأ انك رفقة من جاءت لتصطحبك أن ذهبتم مسرعين من محل وقوع الحادث؟

ج/ الكلام ده محصلش وأول لما الحادثة حصلت كنت فاقد الوعي.

س/ وما قولك فيما أضافه سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من أنه وعقب إنصرافك من محل حدوث الواقعة وبحضور الشرطة وحال فحص السيارة قيادتك عثر بداخلها على بطاقة مالك خاصة بقرية مارينا باسمك وكذا نظارة وهاتف محمول وزجاجة عطر ومبلغ مالى وقطرة عين طبية وكذا زجاجة خمر خضراء اللون مكسور؟

ج/ هي الحاجات ديه كلها كانت موجودة بعربيتى فيما عدا إزازة الخمرة اللى بيقول عليها وأنا مكنش معايا خمرة في العربية.

س/ وما قولك فيما اضافه سالف الذكر بالتحقيقات من إنك عقب الحادث كان يفوح من فمك رائحة خمر؟

ج/ محصلش علشان مكنتش شارب حاجة وأنا أصلا مبشربش خمرة.

س/ وما قولك فيما اضافه سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من انه شاهدك تقود سيارتك بسرعة 180 كليو متر في الساعة ؟

ج/ الكلام ده محصلش.

س/ وما قولك فيما اضافه سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من وجود اثار مكابح بعد مكان الحادث بعشرة امتار؟

ج/ أنا معرفش هي الحادثة حصلت مرة واحدة زى ما قولت وملحقتش افرمل.

س/وما تعليلك لما شهد به سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة؟

ج/ الكلام ده غير صحيح واللى حصل انا قولت عليه

س/ ما قولك فيما شهد به أحمد على محمود بتحقيقات النيابة العامة من انه حال استقلاله السيارة قيادة المدعو / عبد الله أحمد محمد عقب تجاوزه بوابات الرسوم شاهد سيارت وانت قائدها مسرعا وعقب ذلك نمى إلى سمعه صوت مصادمة شديدة إلا أنه لم يشاهد الحادث وإستمراره في القيادة بسيارته أبصر إكصضام سيارة وبعض أجزاء من سيارة أرضا وعقب استمراره في القيادة بسيارته بعد مسافة 150 متر أبصر سيارة ماركة هيونداي مقلوبة وبها متوفي نصف جسمه خارج من السيارة من ناحية اليمين وأخر نصف جسده خارج من السيارة ناحية اليسار والثالث بدأخل السيارة والأخير ملقى على الأرض على بعد خمسة أمتا وأنه دلف من سيارته ليقوم بإسعافك وعرض عليك المساعدة وكانت رائحة فمك تفوح منها رائحة كحول ولكنك لم تتحدث معه وقمت بالاتصال الهاتفي على أحد الأشخاص ومن ثم قام بإعادة سؤالك عن حالتك وقمت بالتحدث معه واخبرته انك بخير وانك تشعر بالدوران وعقب ذلك سيارة ماركة بي أم دبليو بها سيدة طلبت منه أن يقوم بمساعدتك وانزالك من السيارة وقام باصطحابك رفقة السيدة التي جاءت لاصطحابك أن ركبت السيارة وقد أخبرك أن تنتظر في مكان وقوع الحادث الأ انك رفقة من جاءت لتصطحبك أن ذهبتم مسرعين من محل وقوع الحادث وبحضور الشرطة وحال فحص السيارة قيادتك عثر بداخلها على بطاقة مالك خاصة بقرية مارينا باسمك وكذا نظارة وهاتف محمول وزجاجة عطر ومبلغ مالى وقطرة عين طبية وكذا زجاجة خمر خضراء اللون مكسور؟

ج/ الكلام ده محصلش وأول لما الحادث حصلت كنت فاقد للوعي ومكنتش بجري بالعربية زى ما بيقولوا.