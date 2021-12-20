خارجية باكستان: إحياء النظام المصرفى الأفغانى نجاح لدور منظمة المؤتمر الإسلامى

كتبت: هناء أبو العز

قال وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى الاثنين، إن إنشاء الصندوق الائتمانى والتوصل إلى حل لإحياء النظام المصرفى الأفغانى نجاحات كبيرة من منظمة المؤتمر الإسلامى فى المجلس الاستثنائى لوزراء الخارجية الذى عقد فى باكستان.

وأضاف وزير الخارجية، فى بيان صدر بعد يوم من الجلسة التى ترأسها، إن الله منح باكستان احترامًا ونجاحًا كبيرين فى ظل قيادة رئيس الوزراء عمران خان، وأن مشاركة 20 وزيرا للخارجية و10 نواب لوزير الخارجية و437 مندوبا كانت نجاحا كبيرا لباكستان وانفراجا كبيرا تحقق بالتنسيق بين باكستان والسعودية.

وأكد عمران خان: إنها ليست مسألة طالبان بل تتعلق بـ 38 مليون شخص فى أفغانستان، حيث يواجه الشعب الأفغانى الجوع والمجاعة لأنهم بحاجة ماسة إلى الأدوية والغذاء.

فيما قال وزير الخارجية أن المدارس يمكن أن تعمل فقط عندما يكون لدى الحكومة الموارد اللازمة لدفع الرواتب، وأن الولايات المتحدة يجب أن تراجع سياستها مع مراعاة الاحتياجات العامة.

كما ترأس وزير الخارجية اجتماعا رفيع المستوى حضره السكرتير الخاص للشؤون الخارجية رضا بشير ترار وكبار مسؤولى الوزارة.

وهنأ الوزير الضباط على اتخاذ الترتيبات الممتازة للدورة الاستثنائية فى غضون مهلة قصيرة، وعلق قائلًا: "أنا فخور بقيادة فريق من الموظفين المدنيين والدبلوماسيين الأكفاء".

وقال إن الدبلوماسية الفعالة مرتبطة بالاعتماد الاقتصادى على الذات الذى تحاول باكستان تحقيقه من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.

ولفت وزير الخارجية أن باكستان تتطلع إلى استضافة 48 ال دورة المجلس منظمة المؤتمر الإسلامى لوزراء الخارجية بحلول مارس من العام المقبل.

وأكد قريشى أن باكستان أصبحت نقطة محورية فى اهتمام العالم بسبب سياستها الخارجية النابضة بالحياة.