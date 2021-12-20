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"حياة كريمة" نفذت 500 مشروع للكهرباء بتكلفة 1.425 مليار جنيه

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:00 ص
"حياة كريمة" نفذت 500 مشروع للكهرباء بتكلفة 1.425 مليار جنيه مبادرة حياة كريمة
كتب أمين صالح

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نجحت مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى فى تنفيذ 500 مشروع في مجال الكهرباء فقط ، وذلك بتكلفة 1.425 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ 141 مشروع صرف صحي بتكلفة 1.550 مليار جنيه.

وسعت حياة كريمة للعمل بالتوازى في مختلف المجالات التنموية كالصحة والصرف الصحي والكهرباء والطرق والإسكان بتكلفة 10.5 مليار جنيه وذلك خلال المرحلة الأولى من المبادرة، حيث تم إنشاء 100 وحدة صحية بتكلفة 450 مليون جنيه، وتجهيزها وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل الجديد إلى جانب تنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكباري بتكلفة 3.825 مليار جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة حياة كريمة نفذت خلال المرحلة الأولى منها نحو 150 مدرسة بتكلفة 750 مليون جنيه، وإضافة 917 فصل جديد للمدارس القائمة لتستوعب 36.680 ألف تلميذ إلى جانب تنفيذ 200 مشروع مياه شرب بتكلفة 1.5 مليار جنيه، كما تم الانتهاء 125 مشروع تحسين بيئة تغطية مصارف ومعدات نظافة بتكلفة 750 مليون جنيه.

 


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مبادره حياه كريمه

المبادره الرئاسيه حياه كريمه

تطوير الريف المصرى

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