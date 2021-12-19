اليوم السابع
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تجهيز قطع أراض لإقامة 40 محطة تحلية مياه فى المحافظات الحدودية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 03:00 ص
تجهيز قطع أراض لإقامة 40 محطة تحلية مياه فى المحافظات الحدودية محطة تحلية - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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كلف المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، مراكز البحوث الزراعية ومحطات الهندسة الزراعية لتوفير أراض لمبادرة حياة كريمة، حيث تمت المــوافقة على تخصيص قــطع الأراضى بمحافظة الجيزة بمساحات مختلفة وعددهم 24 قطعة لإمكانية استغلالها فى النشاط العمرانى 

 

من جانبه قال ناصر فــوزى مـحمد مدير المركز الوطنى، إنه تم تخصيص مساحة 14958 م2 بقرية جلبانة / القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

وأضاف أنه فى إطار سعى الدولة الدائم لإقامة مشروعات المستهدف منها تحقيق النفع العام والارتقاء بمستوى الخدمات الحياتية للمواطنين، تم تكليف المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، من قبل رئاسة الجمهورية، بقيام المركز الوطنى باتخاذ إجراءات لتخصيص مساحات أراضى لإقامة عدد 40 محطة تحلية مياه البحر على سواحل البحر المتوسط والأحمر ونزع ملكية قطع الأراضى ونقل ولايتها للقوات المسلحة للتحفظ عليها وتجهيزها لاستخدامها فى تنفيذ استراتيجية الإمداد بالمياه 2050.

 


المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدوله

استخدامات اراضى الدوله

مشروعات تحليه المياه

حياه كريمه

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