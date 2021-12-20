جابرييل بوريك أصغر رئيس فى تاريخ تشيلى..3 أحداث تاريخية عن الانتصار الانتخابى لليسار

فاطمة شوقى

يدخل جابريل بوريك فى تاريخ تشيلى بعد فوزه فى انتخابات أمس الأحد ، وهو يبلغ من العمر 35 عاما ليصبح أصغر رئيس منتخب لبلاده على الإطلاق.

عندما يبدأ اليساري ولايته في 11 مارس 2022 ، سيكون قد بلغ 36 في الشهر السابق ، لكنه سيكون أصغر بشهر واحد من مانويل بلانكو إنكالادا عندما تولى في عام 1826 منصب أول رئيس تشيلي والأصغر حتى الآن، كما أنه سيكون أيضًا في ذلك الوقت نصف 72 عامًا التي يضيفها الرئيس الحالي لشيلي ، سيباستيان بينيرا، وفقا لصحيفة"الباييس" الإسبانية.

لكن هناك معالم مهمة أخرى خلفها فوز هذا الزعيم الطلابي السابق على المرشح اليميني خوسيه أنطونيو كاست.

هنا ثلاثة منهم:

1-الرئيس الأكثر تصويتا

أصبح بوريك رئيسًا بأكبر عدد من الأصوات التي تم الحصول عليها في تاريخ تشيلي: أكثر من 4.6 مليون عندما تم فحص جميع الطاولات عمليًا (99.86 ٪)، وهو ما حققه الرئيس السابق إدواردو فراي عام 1993 ، وهو ما جعله أكثر الأصوات في بلاده حتى الآن.

ومع ذلك ، حصل فراى في ذلك الوقت على نسبة مئوية من إجمالي الأصوات أعلى من بوريك : 57.9٪ مقابل 55.9٪ على التوالي.

لكن هناك فرقًا مهمًا آخر: بينما حصل فراى على هذا الدعم عندما كان الاقتراع إلزاميًا في تشيلي ، فعل بوريك ذلك بتصويت طوعي.



فوز بوريك فى انتخابات تشيلى

بالإضافة إلى ذلك ، سجل اقتراع يوم الأحد أعلى نسبة مشاركة للناخبين مسجلة في تشيلي بالتصويت الطوعي ، حيث حصلت على 55.5٪ من القائمة الانتخابية ، أي 8.3 مليون صوت.

كل هذا "يعطي بلا شك شرعية أكبر" لفترة ولاية بوريك الرئاسية ، كما يقول جييرمو هولزمان ، المحلل السياسي والأستاذ التشيلي في جامعة فالبارايسو.

2- عودة غير مسبوقة

كما حقق بوريك شيئًا لم يحققه أي مرشح آخر في تشيلي منذ عودة الديمقراطية في عام 1990: الفوز في الاقتراع بعد حصوله على المركز الثاني في الجولة الأولى، حيث أنه في الواقع ، في تصويت نوفمبر ، تفوق كاست على بوريك بأكثر من نقطتين مئويتين.



رئيس تشيلى

يشير الخبراء إلى أنه بالنسبة لهذه العودة غير المسبوقة في تشيلي ، كانت الزيادة في المشاركة أساسية ، حيث بقي غالبية الناخبين في نوفمبر في منازلهم وصوتوا بنسبة 47.3٪ فقط.

في الجولة الأولى لم يتجاوز أي مرشح 30٪ من الأصوات ، وهو أمر غير مسبوق ، ولكن عكس بوريك النتيجة "لأن عددًا كبيرًا من الأشخاص خرجوا للتصويت لاتخاذ القرار في اللحظة الأخيرة ،" يوضح المحلل.

3- نهاية عهد الأحزاب

كما شكلت الانتخابات التي انتهت يوم الأحد نهاية الهيمنة السياسية التي مارستها كتلتان كبيرتان من يسار الوسط ويمين الوسط في تشيلي منذ عودة الديمقراطية في عام 1990.

بوريك هو أول رئيس منتخب في هذه الحقبة التشيلية خارج تلك الكتل:" الموافقة على الكرامة" كانت تحالفًا بين الجبهة العريضة ، وهو تحالف يساري تأسس في عام 2017 ، والحزب الشيوعي.



بوريك

بالإضافة إلى معارضة الجناح اليميني لبينيرا وكاست ، كان بوريك ينتقد تحالف يسار الوسط الذي حكم تشيلي بين عامي 1990 و 2010 ، والمكون من الحزب الاشتراكي والديمقراطيين المسيحيين.

وقد نجحت رسالته في التغيير في التوافق مع قطاع عريض من المجتمع التشيلي المحبط من الأحزاب التقليدية ، خاصة منذ اندلاع المجتمع الاجتماعي في عام 2019.

وغردت المحللة السياسية واستطلاعات الرأي في تشيلي مارتا لاجوس: "اليوم تقاعدت أحزاب المؤسسة القديمة ، وبدأ تشكيل مجموعة جديدة من الأحزاب التي تستعيد الثقة في السياسة ، بأكثر من 8 ملايين ناخب".



انتخابات تشيلى

يؤكد هولزمان أن بوريك تمكن من الحصول على "تصويت عملي يريد التغيير والتحول"، وأوضح "هذا انتقاد لهيكل السلطة الموجود في تشيلي ، لكن هذا لا يعني أن كل هذا التصويت هو من اليسار".