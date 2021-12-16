أخبار البورصة اليوم الخميس 16-12-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 16-12-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 738.288 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، البدر للبلاستيك، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، البدر للبلاستيك، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 4.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 738.288 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 738.288 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 393.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.04 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.13% والعرب على 22.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 61.6 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، 111.4 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 60.3 مليون جنيه، 175.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 11667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13949 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4607 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3984 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1133 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

النساجون للسجاد أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد لعدد 37.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 300.2 مليون جنيه. أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد لعدد 37.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 300.2 مليون جنيه.



المجموعة المصرية العقارية كما أعلنت البورصة، السماح بالتحرك السعري يوميًا على الورقة المالية المجموعة المصرية العقارية، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك اعتباراً من جلسة تداول اليوم الخميس، ولمدة شهر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، منوهةً إلى أن الورقة المالية متاحًا عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.

وجاء ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين أثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الاسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، رواد السياحة-رواد، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 4 ملايين سهم، 30 ألف سهم، 2000 سهم، 10 آلاف سهم، 234 ألف سهم، 1.15 مليون سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، رواد السياحة-رواد، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 4 ملايين سهم، 30 ألف سهم، 2000 سهم، 10 آلاف سهم، 234 ألف سهم، 1.15 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، المهندس للتأمين، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، مستشفى النزهة الدولي 26 ألف سهم، 90 سهم، 400 ألف سهم، 198.2 ألف سهم، 371 سهم، 249.2 ألف سهم، 399.5 ألف سهم، 5500 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات تنمية للاستثمار العقاري، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، البدر للبلاستيك، 1800 سهم، 200 ألف سهم، 6 آلاف سهم، على التوالي. أسهم خزينة أعلنت شركة جي بي أوتو، شراء عدد 900 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء.