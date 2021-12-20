تجديد حبس سائق الشرقية المتهم بقتل نجل زوجته بطعنة بالصدر 15 يوما

الشرقية -فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح قسم ثانى الزقازيق، تجديد حبس السائق المتهم بطعن نجل زوجته إثر حدوث مشادة بين المتهم ووالدة المجنى 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة الزقازيق الجامعى بوصول "مصطفى ط" 17 عاما مقيم كفر الزقازيق البحرى جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتوصلت تحريات ضباط قسم ثانى الزقازيق إلى قيام " م ر" 40 عاما سائق توك توك، بارتكاب الواقعة، بسبب حدوث مشادة كلامية بين وبين زوجته والدة المجنى عليه، المتزوج منها عرفيا، وتطورت المشادة إلى مشاجرة فتدخل المجنى عليه للدفاع عن والدته فتعدى عليه المتهم بسلاح أبيض وسدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته ولاذ بالفرار.

تمكن ضباط البحث الجنائى من ضبط المتهم، وبسؤاله أنكر ما نسب إليه من اتهامات وتم إحالته إلى النيابة العامة التى قررت برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها و نوع الأداة المستخدمة فى الجريمة، وقررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.