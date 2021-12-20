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بريطانيا تسجل 91.743 إصابة كورونا في ثاني أعلى حصيلة يومية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:48 م
بريطانيا تسجل 91.743 إصابة كورونا في ثاني أعلى حصيلة يومية كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت بريطانيا عن تسجيل 91.743 إصابة كورونا في ثاني أعلى حصيلة يومية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 12 حالة وفاة جراء الإصابة بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

 

وقال دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني في تصريح، نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، إن 12 شخصا توفوا متأثرين بإصابتهم بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وهنالك 104 أشخاص يتلقون العلاج بالمستشفيات الآن من الإصابة بـ"أوميكرون".

 

وكانت بريطانيا أعلنت أمس، تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بمتحور"أوميكرون" من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في المملكة المتحدة إلى 37 ألفا و101 إصابة.

 

وتدرس الحكومة البريطانية حاليا ضرورة فرض قيود إضافية في المملكة على خلفية تنامي الإصابات بـ"أوميكرون".

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد" إن الحكومة لا تزال بانتظار معلومات أكثر دقة حول خصائص هذه السلالة، لكنه حذر من أن التمهل في اتخاذ إجراءات احترازية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

 

 

 


بريطانيا

كورونا

إصابات

ازمه كورونا

كوفيد 19

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