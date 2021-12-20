اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بريطانيا تسجل 12 حالة وفاة جراء الإصابة بمتحور "أوميكرون"

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:51 ص
بريطانيا تسجل 12 حالة وفاة جراء الإصابة بمتحور "أوميكرون" كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 12 حالة وفاة جراء الإصابة بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

وقال دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني في تصريح، نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، إن 12 شخصا توفوا متأثرين بإصابتهم بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وهنالك 104 أشخاص يتلقون العلاج بالمستشفيات الآن من الإصابة بـ"أوميكرون".

وكانت بريطانيا أعلنت أمس، تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بمتحور"أوميكرون" من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في المملكة المتحدة إلى 37 ألفا و101 إصابة.

وتدرس الحكومة البريطانية حاليا ضرورة فرض قيود إضافية في المملكة على خلفية تنامي الإصابات بـ"أوميكرون". 
وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد" إن الحكومة لا تزال بانتظار معلومات أكثر دقة حول خصائص هذه السلالة، لكنه حذر من أن التمهل في اتخاذ إجراءات احترازية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.


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