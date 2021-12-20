برلين: علاقتنا مع موسكو ستتأثر بعد طردها لدبلوماسيين ألمانيين اثنين

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن علاقة برلين مع موسكو ستتأثر بعد طردها لدبلوماسيين ألمانيين اثنين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الألمانية: ليس لدينا تعليق على أنباء عن استدعاء خارجية روسيا لسفيرنا بموسكو.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن روسيا طردت دبلوماسيين ألمان ردا على إجراءات برلين وتصرفت وفق مبدأ التعامل بالمثل. وقالت الخارجية في بيان أنه قد تم استدعاء سفير ألمانيا لدى موسكو إلى مبنى الوزارة: "تم إبلاغ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية اعتبار موظفين دبلوماسيين في السفارة الألمانية في روسيا " شخصان غير مرغوب فيهما" ردا على القرار غير الودي الذي اتخذته حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، كما تم التأكيد على أن الجانب الروسي سوف يرد بالشكل المناسب مع أي تعديات محتملة من قبل برلين في المستقبل".