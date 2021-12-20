روسيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن روسيا طردت دبلوماسيين ألمان ردا على إجراءات برلين وتصرفت وفق مبدأ التعامل بالمثل. وقالت الخارجية في بيان أنه قد تم استدعاء سفير ألمانيا لدى موسكو إلى مبنى الوزارة: "تم إبلاغ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية اعتبار موظفين دبلوماسيين في السفارة الألمانية في روسيا " شخصان غير مرغوب فيهما" ردا على القرار غير الودي الذي اتخذته حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، كما تم التأكيد على أن الجانب الروسي سوف يرد بالشكل المناسب مع أي تعديات محتملة من قبل برلين في المستقبل".

وأضاف البيان أن "الجانب الروسي اكد رفضه التام للاتهامات التي لا أساس لها والبعيدة عن الواقع بتورط مؤسسات الدولة الروسية في هذه الجريمة (مقتل خانغوشفيلي)".

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الأربعاء الماضي، أن "روسيا لن تترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسييها من برلين دون رد مناسب".

وكتبت زاخاروفا على تلجرام: "التصرفات غير الودية من برلين لن تبقى دون رد مناسب. سيتم الإدلاء ببيان حول هذا الشأن قريبا". وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في وقت سابق من نفس اليوم، أن "ألمانيا أعلنت أن اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين شخصان غير مرغوب فيهما بسبب قضية مقتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي".