القومى للإعاقة: تنسيق مع المعاهد الأزهرية لتحويل الكتب لمسموعة لخدمة المعاقين

كتب ـ محمود راغب

تحدث الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، عن التحديات التى تواجه الأشخاص ذوى الاعاقة، موضحا أن هناك حوالى 70 إلى 90% من الأشخاص ذوى الاعاقة لا يجدون فرص عمل عالميا وفق الإحصائيات العالمية.

وأكد المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، خلال احتفالية المجلس بعنوان "نحو مجتمع متاح ودامج للأشخاص ذوى الإعاقة" ، أن قضية الإعاقة تحتاج لتكاتف كافة جهود الدولة.

وأشار المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إلى أن هناك تنسيقا مع المعاهد الأزهرية لتحويل كثير من الكتب فى المعاهد الأزهرية لطريقة مسموعة للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية.

ويأتى اللقاء فى إطار مهمة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات الدولية والمحلية لدعم وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستورياً وتعزيزها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها علي مستوي الفرد والمجتمع ، وبشكل مؤسسي داخل جميع الهيئات الحكومية والغير حكومية ، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستدام يضمن اندماجهم بصورة شاملة تتيح لهم المشاركة الفاعلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، فيما تركز احتفالية هذا العام على مفهوم المجتمع المتاح والدامج للأشخاص ذوي الإعاقة .