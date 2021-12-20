اليوم السابع
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العثور على موظف مقتولا داخل شقة في أوسيم.. والمباحث تكثف جهودها لضبط الجانى

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:33 م
العثور على موظف مقتولا داخل شقة في أوسيم.. والمباحث تكثف جهودها لضبط الجانى قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة موظف مقتولا داخل شقة فى أوسيم، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الجريمة وضبط الجاني، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة سكنية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة موظف مقتولا. تم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".  وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. 

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


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