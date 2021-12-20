الشرطة الوطنية فى الفلبين: ارتفاع حصيلة الإعصار راى إلى 375 قتيلا

وكالات

أعلنت الشرطة الوطنية في الفلبين، ارتفاع حصيلة الإعصار راي إلى 375 قتيلا.

وكان قد ضرب الإعصار مصحوباً برياح بلغت سرعتها 195 كلم/ساعة وسط الفلبين وجنوبها الخميس والجمعة، وأدّى إلى اقتلاع أسقف المنازل ودمّر أبراج اتّصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجاراً قبل أن يتّجه السبت نحو بحر الصين الجنوبي.

وأظهرت صور جوّية نشرها الجيش دمارا كبيرا في المناطق المتضرّرة. واضطرّ أكثر من 300 ألف شخص إلى ترك منازلهم.