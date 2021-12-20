اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمصنع أخشاب بالقناطر الخيرية بالقليوبية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:56 م
السيطرة على حريق بمصنع أخشاب بالقناطر الخيرية بالقليوبية سيارات الإطفاء بموقع الحريق
القليوبية إبراهيم سالم

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دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاتة بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع أخشاب بمنطقة كفر الشرفا الغربى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وجار أعمال السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع أخشاب بمنطقة كفر الشرفا الغربى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ ٩ سيارات إطفاء، وجار بفضل جهود رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بمصنع أخشاب بمنطقة كفر الشرفا الغربى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، مكون من 3 أدوار.

أعمال السيطرة على الحريق

أعمال السيطرة على الحريق

 

الحريق بالمصنع
الحريق بالمصنع

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

خلال السيطرة على الحريق
خلال السيطرة على الحريق

 

سيارات الإطفاء بموقع الحريق
سيارات الإطفاء بموقع الحريق

 


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