الرقابة المالية: 13 مليار جنيه أقساط شركات التأمين.. و 5.5 مليار تعويضات

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2021 وبلغت 13 مليار جنيه مقابل 10.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 23.78%، ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 4.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021 ، مقابل 4.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 11.79%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 8.3 مليار جنيه خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2021 مقابل 6.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 31.96%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 5.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2021 مقابل 5.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 7.24%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.31 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021 مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 1.13%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 3.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021 مقابل 2.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 12.14%.

ووزعت الأقساط خلال فترة الربع الثالث من عام 2021 بين 11.9 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2021 مقارنة بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 33.33%، و1.2 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 1.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 27.86%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2021 مقابل 4.7 مليار جنيه بنسبة نمو 5.21%، و 593.2 مليون جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي مقابل 464.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 27.71%.