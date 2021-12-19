الرقابة المالية: 46.6مليار جنيه قيمة إصدارات أسهم تأسيس شركات وزيادة رءوس أموال

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن قيمة إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2021، وبلغت 46.6 مليار جنيه، مقارنة 36.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 28.42%، موزعة بين 13.95 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل 5.5 مليار جنيه بنسبة نمو 152.02%، وقيمة أسهم زيادة رأس المال 29.2 مليار جنيه مقابل 19.6 مليار جنيه بنسبة نمو 48.95%، وقيمة إصدار سندات التوريق 1.9 مليار جنيه مقابل 11.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 82.92%، وقيمة إصدار السندات الخضراء 1.6 مليار جنيه.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد إصدارات سندات (التوريق والشركات) بلغت 5 إصدارات خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ4 إصدارات خلال الربع المناظر من العام السابق، بالإضافة إلى إصدار وحيد للسندات الخضراء ليصبح إجمالي عدد إصدارات السندات 6 إصدارات خلال هذا الربع.

وتابعت وبلغت قيمة إصدارات سندات (التوريق والشركات) 1.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ11.2 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق، كما بلغت قيمة إصدار السندات الخضراء 1.6 مليار جنيه لتصبح إجمالي قيمة السندات المصدرة 3.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ11.2 مليار خلال الربع المناظر من العام السابق بمعدل انخفاض نسبة 68.9%.

يذكر أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر أغسطس الماضي، بلغت 299 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 18.1 مليار جنيه، مقارنة بـ272 موافقة خلال شهر أغسطس من عام 2020 بقيمة مصـدرة قدرها 22.4 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 9.9%، وانخفضت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 19.2%.