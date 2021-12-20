"التخطيط" تخصص 1.9 مليار جنيه لمشروعات فى الكهرباء بالبحر الأحمر خلال 22/21

كتبت أسماء أمين

خصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 1.9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 45.6%، من حجم الاستثمارات الكلية الموجهة لمحافظة البحر الاحمر، لتنفيذ 3 مشروعات خلال العامل المالى الحالي 21/2022.

وعن المشروعات المزمع تنفيذها، هي إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 250 ميجا وات، بتكلفة تصل لـ 765 مليون جنيه، بالإضافة لإنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتولطية بالغردقة بتكلفة 765 مليون جنيه بقدرة 20 ميجا وات، بجانب إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتولطية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجا وات بتكلفة إجمالية تصل لـ 415 مليون جنيه.

وعن حجم الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة البحر الأحمر في خطة 2022/21 ، تبلغ 4.2 مليار جنيه تمثل 1.2٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، لتنفيذ 132 مشروع تنموي، وتصل حجم الاستثمارات الموجه لقطاع الإسكان 852.6 مليون جنيه بنسبة 20.5%، و496.8 مليون جنيه للتنمية المحلية بنسبة 12%، و280 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 6.7%، بالإضافة إلى 101 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 2.4%، و526.4 مليون جنيه بنسبة 12.7% لقطاعات أخرى.