اجتماع تنسيقى بين محافظتى شمال وجنوب سيناء بخصوص منطقة رأس النقب

شمال سيناء - محمد حسين

عقدت اليوم محافظتا شمال وجنوب سيناء اجتماعا تنسيقيا لبحث وضع الجهات والمرافق الخاصة بكل محافظة بناء على القرار الجمهورى رقم 424 لسنة 2021 الخاص باعادة ترسيم الحدود بين المحافظتين وآليات تنفيذ القرار .

واعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان ، انه تم عقد الاجتماع في منطقة رأس النقب بوسط سيناء تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وبرئاسةأسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء وأيمن الشريف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ، وبحضور محسن محمد سالم رئيس مركز ومدينة نخل ، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ، وممثل للأوقاف والأزهر بشمال سيناء ، ووفد من الادارة التعليمية بنخل ضم صبرى النخلاوى مدير إدارة نخل التعليمية ، يحى يونس وكيل إدارة نخل التعليمية ، ورؤساء الأقسام والتوجيه المالى والإدارى والمخازن بإدارة نخل االتعليمية .. علاوة على وفد مماثل من محافظة جنوب سيناء يضم : عادل عبد الرحمن وكيل مديرية التربية والتعليم وأحمد محمد أبو الحسن مدير إدارة التخطيط والمشروعات والعيادات التعليمية بمحافظة جنوب سيناء .

وعلى هامش الاجتماع .. عقد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء إجتماعا مع شيوخ وقبائل المنطقة لمناقشة مطالبهم لتكون هذه المتطلبات كمحور أساسى فى عملية التنسيق بين المحافظين .. مشيرا الى أنه سيبقى العمل كما هو عليه فى منطقة رأس النقب حتى 30 يونية القادم ، وذلك لإعطاء فترة لدراسة الوضع لأهالى المنطقة ، وحتى تتمكن المحافظتان من اجراء ما فيه مصلحة أهالى المنطقة .

ومن جهة أخرى .. تم عمل محاضر تسليم وتسلم بين المديريات المختلفة لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالنقل بين المحافظين حيث أفاد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء بأنه تم الإتفاق على ابقاء العمل كما هو عليه حاليا فى مدارس منطقة رأس النقب ، وهى مدارس : رأس النقب الإبتدائية ، رأس النقب الإعدادية ، وفصول رأس النقب التجارية ، مشيرا الى أنه سيتم التواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء للاتفاق على ما سيتم عمله بشأن طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى وطلاب الدبلوم التجارى لهذا العام .. كما سيتم التنسيق بين العاملين بهذة المدارس سواء بالبقاء بالعمل فى محافظة شمال سيناء أو بالنقل إلى محافظة جنوب سيناء .

وسيتم اتخاذ اجراءات مماثلة بالنسبة لباقى الجهات .