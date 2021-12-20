إزاى تحمي نفسك من أمراض الشتاء.. تناول هذه الأطعمة البسيطة من مطبخك

نهير عبد النبى

نزلات البرد والإنفلونزا من أكثر الأمراض المنتشرة فى فصل الشتاء قد يكون ذلك بسبب ضعف المناعة وتغيير الجو، لذلك ينصح باتباع الطرق التى تعزز مناعتك وتحميك من الأمراض كما أن هناك بعض الأكلات التى تساعد فى ذلك وينصح بتناولها فى فصل الشتاء دائما، حسب ما ذكره موقع healthline ، وهى:

1: الليمون

يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة ومكافحة العدوى، وبجانب تعزيز نظام المناعة لديك، قد يساعدك وجود محتوى فيتامين سى فى الليمون بالحفاظ على بشرة صحية.

2:الفلفل الأحمر

يحتوى الفلفل الأحمر على فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز المناعة وتحد من خطر الاصابة بالأمراض، وينصح بتناوله دائما فى فصل الشتاء.

3: البروكلى

يحتوى البروكلى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة.

4: الثوم

نظرا لاحتواء الثوم على نسبة عالية من الفيتامينات فإنه يساعد على مكافحة العدوى والحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

5: الزنجبيل

قد يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهاب كما أنه قد يساعد في تقليل التهاب الحلق والأمراض الالتهابية، وقد يساعد الزنجبيل في علاج الغثيان أيضًا.

6: السبانخ

تحتوى السبانخ على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والجراثيم.